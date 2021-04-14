(البيانات من إعداد: إسراء أحمد، المحللة الاقتصادية بزاوية عربي، وعملت إسراء سابقا كاقتصادي أول بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية - مصر، وكذلك شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، بالإضافة لعملها كباحث اقتصادي في عدة وزارات مصرية والإنفوجرافك من تصميم:هداية الشوادفي)

(للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

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