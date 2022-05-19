شهدت الإمارات تطور اقتصادي خلال فترة حكم الشيخ خليفة بن زايد ما بين عام 2004 و2022، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.492 تريليون درهم إماراتي (406 مليار دولار) مقابل حوالي 797 مليار درهم (217 مليار دولار)، وتضاعفت حجم التجارة الخارجية ما يزيد عن 5 مرات.

وعملت الإمارات على تحسين مناخ الاستثمار خلال تلك الفترة ما رفع حجم أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 630 مليار درهم إماراتي (171.5 مليار دولار) بنهاية 2021.

(إعداد: أماني رضوان ، تحرير: أدم مكاري، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا