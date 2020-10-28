أعلنت الحكومة السودانية عن زيادة أسعار المنتجات البترولية التجارية والخدمية بمقدار الضعف مع البدء في تنفيذ الأسعار الجديدة بأثر فوري، بحسب ما جاء على موقع وكالة الأنباء السودانية الثلاثاء.

ما هي الأسعار الجديدة؟

(وفقا لوكالة الأنباء السودانية وموقع سكاي نيوز عربية)

البنزين الخدمي 56 جنيه سوداني (حوالي دولار)

الجازولين الخدمي 46 جنيه سوداني (0.83 دولار)

البنزين التجاري 120 جنيه سوداني (2.2 دولار)

الجازولين التجاري 106 جنيه سوداني (حوالي 2 دولار)

وقال خيري عبد الرحمن وزير الطاقة والتعدين المكلف إن الأسعار الجديدة تم اعتمادها من وزارة المالية بالنظر إلى الموازنة المعدلة لعام 2020، بحسب وكالة الأنباْ السودانية.

وأضاف الوزير أن الأسعار الجديدة للبنزين والجازولين ستخضع للمراجعة أسبوعياً بواسطة لجنة تضم ممثلين للمستوردين ووزارة المالية وأن السعر الجديد سوف يعتمد على السعر العالمي.

(إعداد: شادي أمير، ويعمل شادي صحفي في رويترز)

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

تغطي زاوية عربي أخبار وتحليلات اقتصادية عن الشرق الأوسط والخليج العربي من الأحد للخميس وتستخدم لغة عربية بسيطة.

© ZAWYA 2020