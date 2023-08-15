مواقع التواصل الاجتماعي
الصفحة الرئيسية>اقتصاد> إفريقيا>اقتصاد إثيوبيا بين النمو...

فيديو

Video
Video
إفريقيا
أغسطس ١٥، ٢٠٢٣
اقتصاد إثيوبيا بين النمو السريع والصراعات
النيجر

الاتحاد الإفريقي يعلق مشاركة النيجر في أنشطته

الاتحاد الإفريقي يعلق مشاركة النيجر في أنشطته
الاتحاد الإفريقي يعلق مشاركة النيجر في أنشطته
النيجر

إيكواس ترفض مقترح المجلس العسكري في النيجر بشأن فترة انتقالية تمتد 3 سنوات

إيكواس ترفض مقترح المجلس العسكري في النيجر بشأن فترة انتقالية تمتد 3 سنوات
إيكواس ترفض مقترح المجلس العسكري في النيجر بشأن فترة انتقالية تمتد 3 سنوات
النيجر

المجلس العسكري في النيجر: الفترة الانتقالية يجب ألا تدوم لأكثر من 3 سنوات

المجلس العسكري في النيجر: الفترة الانتقالية يجب ألا تدوم لأكثر من 3 سنوات
المجلس العسكري في النيجر: الفترة الانتقالية يجب ألا تدوم لأكثر من 3 سنوات
النيجر

مٌحدث: دول غرب إفريقيا تنهي اجتماعات غانا بتصريحات عن تدخل عسكري محتمل بدون ذكر موعده

مٌحدث: دول غرب إفريقيا تنهي اجتماعات غانا بتصريحات عن تدخل عسكري محتمل بدون ذكر موعده
مٌحدث: دول غرب إفريقيا تنهي اجتماعات غانا بتصريحات عن تدخل عسكري محتمل بدون ذكر موعده
النيجر

قادة أركان جيوش غرب إفريقيا يجتمعون الخميس لمناقشة تدخل عسكري محتمل في النيجر - رويترز

قادة أركان جيوش غرب إفريقيا يجتمعون الخميس لمناقشة تدخل عسكري محتمل في النيجر - رويترز
قادة أركان جيوش غرب إفريقيا يجتمعون الخميس لمناقشة تدخل عسكري محتمل في النيجر - رويترز
السودان

هيئة الطيران المدني السودانية تفتح المجال الجوي بالمنطقة الشرقية

هيئة الطيران المدني السودانية تفتح المجال الجوي بالمنطقة الشرقية
هيئة الطيران المدني السودانية تفتح المجال الجوي بالمنطقة الشرقية
النيجر

إنفوجرافك: بين الاستقلال والانقلاب... نظرة على اقتصاد النيجر

إنفوجرافك: بين الاستقلال والانقلاب... نظرة على اقتصاد النيجر
إنفوجرافك: بين الاستقلال والانقلاب... نظرة على اقتصاد النيجر
السودان

السودان يرفع أسعار البنزين والجازولين

السودان يرفع أسعار البنزين والجازولين
السودان يرفع أسعار البنزين والجازولين
آخر التطورات

زاوية بودكاست: تعاون اقتصادي.. إقالة وانقلاب

زاوية بودكاست: تعاون اقتصادي.. إقالة وانقلاب
زاوية بودكاست: تعاون اقتصادي.. إقالة وانقلاب