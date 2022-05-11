ارتفعت أسعار الوقود في لبنان يوم الثلاثاء قبل أيام من الانتخابات التشريعية المقررة في 15 مايو الجاري في ظل انهيار اقتصادي طال العملة المحلية.

ووفقا للموقع الرسمي لوزارة الطاقة والمياه اللبنانية، ارتفعت الأسعار مقارنة بأخر تحديث لها في 29 أبريل ليصبح سعر أوكتان 95 للمستهلك 507 ألف ليرة من 474 ألف وسعر أوكتان 98 نحو 518 ألف ليرة من 484 ألف وديزل المركبات الآلية نحو 599 ألف ليرة من 571 ألف .

ويسعى الناخبون في لبنان لاختيار برلمان جديد، في انتخابات تأتي بعد انتفاضة ضد السلطة في 2019 اتهمت فيها برعاية الفساد السياسي إضافة للأزمة المالية والاقتصادية وتدهور مستويات المعيشة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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