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ارتفع معدل التضخم في السعودية خلال يونيو الماضي بنسبة 2.3% على أساس سنوي، مدفوعا بزيادة أسعار الغذاء والمشروبات والنقل، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الخميس.
كان التضخم سجل 2.2% في مايو الماضي وارتفع التضخم 0.2% على أساس شهري.
وترتفع أسعار الغذاء والطاقة هذا العام بسبب التضخم وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وخلال يونيو ارتفعت أسعار السلع الغذائية والمشروبات في المملكة بنسبة 4.4% مدفوعة بارتفاع أسعار اللحوم 4.5% وكذلك أرتفعت مجموعة النقل 2.5% بسبب أرتفاع أسعار السيارات ب3.3%.
(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)
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