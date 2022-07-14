ارتفع معدل التضخم في السعودية خلال يونيو الماضي بنسبة 2.3% على أساس سنوي، مدفوعا بزيادة أسعار الغذاء والمشروبات والنقل، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الخميس.

كان التضخم سجل 2.2% في مايو الماضي وارتفع التضخم 0.2% على أساس شهري.

وترتفع أسعار الغذاء والطاقة هذا العام بسبب التضخم وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وخلال يونيو ارتفعت أسعار السلع الغذائية والمشروبات في المملكة بنسبة 4.4% مدفوعة بارتفاع أسعار اللحوم 4.5% وكذلك أرتفعت مجموعة النقل 2.5% بسبب أرتفاع أسعار السيارات ب3.3%.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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