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توقع صندوق النقد الدولي أن تؤدي العقوبات الأمريكية والغربية على موسكو على إثر غزوها لأوكرانيا إلى "ركود عميق" في روسيا، وأن تؤثر أيضا على المواطنين الروس عبر انكماش الدخل الحقيقي وهو ما يؤثر بدروه على قوتهم الشرائية، بحسب ما قالته كريستالينا جورجيفا المديرة العامة للصندوق في حوار مع شبكة سي بي إس.

وأضافت أن الصندوق سيخفض توقعاته لنمو الاقتصادات في 2022 بفعل تداعيات الأزمة، لكنها ستظل في نطاق النمو وليس الانكماش خصوصا للدول التي تتعافى بسرعة من أزمة كوفيد مثل أمريكا.

يأتي هذا فيما قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، في مقابلة تلفزيونية يوم الأحد، إن أكثر من نصف احتياطات روسيا مجمدة بفعل العقوبات، مضيفا أن موسكو لا تستطيع حاليا استخدام حوالي 300 مليار دولار من أصل 640 مليار من احتياطاتها، بحسب وكالة تاس الروسية للأنباء.

فيما طلبت روسيا من الصين معدات عسكرية ومساعدات أخرى لدعمها في تحركها العسكرية ضد أوكرانيا، بحسب ما قاله مسؤولون أمريكيون لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية يوم الأحد. وهو أمر يخشى البيت الأبيض أن يقوض جهود الغرب في مساعدة أوكرانيا للدفاع عن نفسها.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية يوم الاثنين عن وزير الزراعة الروسي قوله إن بلاده قد تحظر صادرات القمح والشعير والذرة في الفترة من 15 مارس الجاري وحتى 30 يونيو.

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com )

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