بدأت فكرة قمم المناخ منذ عام 1992، وعقدت القمة تحت اسم مؤتمر دول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للمناخ COP في 1994 وهي أكبر تجمع سنوي حول العمل المناخي، إذ تضم رؤساء الدول والوزراء والمفاوضين، إلى جانب نشطاء المناخ وممثلي المجتمع المدني والرؤساء التنفيذيين.

وهي أيضا بمثابة معاهدة دولية، وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ، وسيحضر الدورة الـ 27 المقامة على الأراضي المصرية مسؤولون وممثلون ومشاركون من 197 دولة، منهم دول الاتحاد الأوروبي ودول من إفريقيا، وأمريكا ومن باقي دول العالم، ومن بين المشاركين قادة وزعماء وأمراء وملوك أبرزهم الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان.

ونستعرض في هذا التقرير سريعا أجندة أهم فعاليات مؤتمر المناخ 2022 الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ المصرية في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر:

- 9 نوفمبر: سيتم فيه الحديث عن تمويل الانتقال للطاقة النظيفة والذي يعد حجر الزاوية لتنفيذ الإجراءات المناخية وتوسيع نطاق الطموح.

- 10 نوفمبر (يوم العلوم والشباب): سيشمل حلقات نقاش علمية حول كيفية حل أزمة المناخ وسيعرض أيضا قصص نجاح الشباب في مجال المناخ.

- 11 نوفمبر: مناقشة إنهاء وتقليل استخدام الكربون.

- 12 نوفمبر: مناقشة الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية والحلول لبناء قدرة الزراعة والأنظمة الغذائية على الصمود أمام الآثار المناخية الضارة مثل الجفاف والفيضانات.

- 14 نوفمبر: سيتم مناقشة دور المرأة في قضايا المناخ وندرة المياه والجفاف.

- 15 نوفمبر (يوم المجتمع المدني): سيعرض دور ومساهمة المجتمع المدني في مجال المحافظة على البيئة وكذلك سيتم مناقشة سبل الانتقال من الطاقة التقليدية للخضراء و الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة في المستقبل.

- 16 نوفمبر: سيتم مناقشة تأثيرات تغير المناخ على التنوع البيولوجي.

- 17 نوفمبر (يوم الحلول): سيتم فيه مناقشة الحلول الممكنة والمطروحة في قضايا المناخ المختلفة مثل الميزانيات الوطنية، والمدن المستدامة، وإدارة النفايات، وبدائل البلاستيك والمباني الخضراء.

(إعداد: أحمد حسن، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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