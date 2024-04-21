أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) يوم الأحد بأن أمر أميري صدر بتعيين أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة نائب للأمير طوال فترات غياب الأمير عن البلاد.

وجاء ذلك في ظل فراغ منصب ولي العهد منذ أن أدى الشيخ مشعل الأحمد الصباح اليمين الدستورية في ديسمبر الماضي أمير للبلاد.

وينص دستور الكويت على أن "يعين الأمير، في حالة تغيبه خارج الإمارة وتعذر نيابة ولي العهد عنه، نائبا يمارس صلاحياته مدة غيابه، وذلك بأمر أميري. ويجوز أن يتضمن هذا الأمر تنظيما خاصا لممارسة هذه الصلاحيات نيابة عنه أو تحديدا لنطاقها."

وولي العهد هو من ينوب في العادة، وفق الدستور، عن الأمير في ممارسة صلاحياته الدستورية في حالة تغيب الأمير خارج الدولة. وأمير الكويت هو رئيس السلطتين التنفيذية والتشريعية في نظام الحكم.

ووفق وكالة كونا، نص الأمر الأميري على أن يستمر العمل بالإجراء الجديد إلى حين تعيين ولي للعهد.

وذكرت الوكالة أن أمير الكويت استقبل يوم الأحد أحمد عبدالله الصباح لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه نائب للأمير.

وينص دستور الكويت على أن "يؤدي نائب الأمير قبل مباشرة صلاحياته، في جلسة خاصة لمجلس الأمة، اليمين المنصوص عليها في المادة 60 مشفوعة بعبارة 'وأن أكون مخلصاً للأمير'. وفي حالة عدم انعقاد المجلس يكون أداء اليمين المذكورة أمام الأمير".

وكان أحمد عبد الله الأحمد الصباح عُيَّن رئيس لمجلس الوزراء في أبريل الجاري وتم تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وفي يناير الماضي، كان أمير الكويت أصدر أمر بتعيين محمد صباح السالم الصباح ليكون نائب الأمير عندما كان الأخير يشغل منصب رئيس الوزراء، لكنه استقال من رئاسة الحكومة في أبريل الجاري بعد إجراء انتخابات برلمانية.





(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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