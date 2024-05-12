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ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن مرسوم أميري صدر، يوم الأحد، بتشكيل الحكومة الجديدة للبلاد برئاسة أحمد عبد الله الأحمد الصباح.

وتضم الحكومة الجديدة 13 وزير ووزيرة، ونص المرسوم على أنه يبدأ العمل به من تاريخ صدوره، وفق الوكالة.

وكان أحمد عبد الله الصباح عُيَّن رئيس لمجلس الوزراء في أبريل الماضي وتم تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، عقب استقالة الحكومة السابقة بعد انتخاب برلمان جديد.

جاء الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة بعد صدور أمر أميري يوم الجمعة بحل مجلس الأمة (البرلمان)، وتعليق العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات. وكان يُنظر إلى البرلمان على أنه يعيق تشكيل الحكومة الجديدة، وفق رويترز.

وتشهد العلاقات بين الحكومة ومجلس الأمة في الكويت أزمات متتابعة وتوترات، وكثيرا ما كانت تلك الأزمات تؤدي إلى استقالة الحكومة وفي بعض الأحيان إلى حل البرلمان.

وعرقلت تلك الخلافات الدولة، الغنية بالنفط والعضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، عن تنفيذ إصلاحات وتنويع اقتصادها بعيد عن إيرادات النفط، التي تعتمد عليها موازنة البلاد بشكل كبير.

تفاصيل التشكيل الجديد

ضمت الحكومة الجديدة غالبية وزراء الحكومة السابقة في نفس مناصبهم.

واحتفظ عماد محمد عبدالعزيز العتيقي بمنصبه كنائب لرئيس الوزراء ووزير للنفط.

كما احتفظ فهد يوسف سعود الصباح بمنصبه كنائب لرئيس الوزراء ووزير للدفاع وأضيف له منصب وزير الداخلية، بعد أن كان يتولاه بالوكالة سابقا.

كذلك احتفظ أنور علي عبدالله المضف بمنصبه كوزير للمالية ووزير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار.

ومن بين التعيينات الجديدة بالحكومة، تعيين عمر سعود العمر وزير للتجارة والصناعة، وتعيين محمود عبدالعزيز بوشهري وزير للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشئون الإسكان.

وشملت التعيينات الجديدة أيضا تعيين محمد إبراهيم الوسمي وزير للعدل ووزير للأوقاف والشئون الإسلامية، وتعيين أمثال هادي الحويلة وزيرة للشئون الاجتماعية والعمل وشئون الأسرة والطفولة.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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