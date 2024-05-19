قال الديوان الملكي السعودي، في بيان صباح يوم الأحد، إنه تقرر أن يجري ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز فحوصات طبية اليوم بعد ظهور بعض الأعراض المرضية عليه.

وأضاف الديوان الملكي، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن الملك سلمان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وألم في المفاصل، وأن الفريق الطبي المعالج له ارتأى إجراء فحوصات لتشخيص الحالة الصحية وللاطمئنان على صحته.

ومن المقرر أن تُجرى الفحوصات الطبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة.



وكان الملك سلمان ( 88 عام) أُدخل المستشفى في أبريل الماضي لإجراء فحوصات طبية روتينية.

ويحكم الملك سلمان السعودية منذ مبايعته للمنصب في عام 2015 بعد أن كان ولي للعهد. وولي عهد الملك سلمان الحالي هو ابنه الأمير محمد بن سلمان الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس الوزراء السعودي.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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