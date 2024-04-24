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قال الديوان الملكي السعودي، مساء الأربعاء، إن ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز، غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد أن استكمل الفحوصات الروتينية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وكان الملك ( 88 عام)، قد دخل المستشفى لإجراء فحوصات طبية روتينية صباح الأربعاء، وفق الديوان الذي قال إنها ستستمر لبضع ساعات.

ويحكم الملك سلمان السعودية منذ مبايعته للمنصب في عام 2015 بعد أن كان ولي للعهد. وولي عهد الملك سلمان الحالي هو ابنه الأمير محمد بن سلمان الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس الوزراء السعودي.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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