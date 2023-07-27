إيرادات قياسية حققتها السينما المصرية مؤخرا حطمت بها أرقامها السابقة في شباك التذاكر.

فرغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المصريون إلا أن قطاع الترفيه خاصة السينمائي لم يتأثر بها بل يشهد إرتفاع إيرادات قياسي.

منذ إنطلاق موسم عيد الأضحى الماضي في 28 يونيو وفيلم "بيت الروبي" للنجم كريم عبد العزيز يحقق إيرادات مرتفعة جدا.

فقد حقق الفيلم خلال اليوم الأول لعرضه رقم قياسي في الإيراد اليومي والذي بلغ 8 مليون جنيه (258 ألف دولار تقريبا)، فيما وصلت إيراداته منذ بدء عرضه وحتى الآن ما يقارب الـ 111 مليون جنيه متصدرا بذلك الإيرادات ومحتكرا بمفرده ما يزيد عن نصف ما حققته أفلام عيد الأضحى في مصر مجتمعة وعددها 3 أفلام بخلاف "بيت الروبي" وهي:

- "تاج" لتامر حسني والذي حقق 42 مليون جنيه

- "البعبع" لأمير كرارة: 38 مليون جنيه

- "مستر إكس" لأحمد فهمي: 25 مليون جنيه

ووصل مجموع إيرادات أفلام العيد الأربعة 216 مليون جنيه.

ووفقا لبيانات شركة "سينرجي فيلمز"، الذراع الإنتاجي للشركة المتحدة المملوكة للدولة، من المتوقع أن يحقق "بيت الروبي" بنهاية عروضه التجارية رقم قياسي جديد في الإيرادات المصرية.

أفلام أكثر

حمست هذه الإيرادات شركات الإنتاج إلى الدفع بمجموعة جديدة من الأفلام تنطلق عروضها تباعا خلال الموسم الصيفي الذي بدأ رسميا يوم 19 يوليو الجاري بفيلم "مطرح مطروح" لمحمود حميدة، والذي حقق حتى الآن نحو 1.4 مليون جنيه ويشهد عودة جديدة للمنتج محمد السبكي بعد غياب عامين. والبقية ستأتي قريبا.

فمن المتوقع أن يعرض يوم 2 أغسطس في دور العرض فيلم "مرعي البريمو" لمحمد هنيدي و فيلم "البطة الصفرا" لغادة عادل في 9 أغسطس و"وش في وش" لمحمد ممدوح و"خمس جولات" لنور النبوي في 15 أغسطس.

رجال أعمال وشراكات خليجية

ومن المتوقع في النصف الثاني من أغسطس أن يعرض فيلم "ع الزيرو" لمحمد رمضان والذي تعود من خلاله مجموعة العدل جروب الشهيرة إلى الإنتاج السينمائي بعد ابتعاد سنوات وتشاركها في الإنتاج مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية من خلال "فوكس سينما" التي تمتلكها المجموعة وتعد من أكبر عارضي السينما في الشرق الأوسط حيث تمتلك نحو 600 شاشة عرض سينمائي في عدة أسواق وتعمل أيضاً في مجال الإنتاج وتشغّل شركة إقليمية لتوزيع الأفلام منذ عام 2015.

وسيعرض في 23 أغسطس فيلم آخر من إنتاج "فوكس سينما" بالاشتراك مع "ايمج نيشن" أبوظبي للإنتاج السينمائي والتابعة لحكومة الإمارات والمنتج المصري محمد حفظي من خلال شركة "فيلم كلينك" وهو" فوي فوي" لنيللي كريم ومحمد فراج.

ومن المتوقع أن يعرض فيلم "أولاد حريم كريم" لمصطفي قمر أواخر الشهر القادم وهو الفيلم الذي ينتجه رجل الأعمال المصري الشهير نجيب ساويرس الذي سبق وخاض تجربة الإنتاج منذ سنوات بالعديد من الأفلام مثل "عيار ناري" لأحمد الفيشاوي وروبي و"مولانا" لعمرو سعد ودرة .

وقد سعى سابقا رجل الأعمال الإماراتي الشهير خلف الحبتور إلى خوض التجربة بمشاركة المخرج المصري الشهير خالد يوسف أثناء تحضيره لفيلمه "كارما" الذي عرض في 2018 وبالرغم أن التجربة لم تكتمل حيث انسحب الحبتور بسبب خلافات على الميزانية والمحتوى ليكمل خالد يوسف الفيلم من خلال شركته "مصر العربية" إلا أن رغبة الحبتور في المشاركة تؤكد أن شهية رجال الأعمال العرب مفتوحة في هذا القطاع وأن به فرصة استثمارية جيدة في الوقت الحالي.

ما تحققه السينما المصرية في السنوات الأخيرة من إيرادات داخليا وخارجيا دفع بعدد من رجال الأعمال المصريين والعرب إلى خوض تجربة الإنتاج بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وهي الخطوة التي سبق وأن قطعها رجل الأعمال المصري كامل أبو علي وأنتج مجموعة من الأعمال السينمائية والتليفزيونية لعل أخرها مسلسل "بابا المجال" لمصطفي شعبان والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

(إعداد: أحمد النجار، عضو الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما )

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