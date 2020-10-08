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Sandeep Ghosh
Sandeep Ghosh
Sandeep GhoshIndustry Expert
الأعمال

هل يجب ان يتعلم الأطفال عن المال؟&nbsp;

Sandeep GhoshIndustry Expert
الأعمال

المشروعات الناشئة في الشرق الأوسط.. وجهة نظر مستثمر ورائد أعمال

Sandeep GhoshIndustry Expert
اقتصاد

في عز أزمة كورونا.. النفط هو الحل في السعودية

Sandeep GhoshIndustry Expert
الأعمال

أزمة كورونا تهدد وظيفتك.. كلنا نسأل هذا السؤال، هذه رؤيتي للاجابه

Sandeep GhoshIndustry Expert
الأعمال

الاستثمار العقاري يحافظ على مركزه وسط أزمة كورونا

Sandeep GhoshIndustry Expert

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