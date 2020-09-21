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Cyril Widdershoven
Cyril Widdershoven
Cyril WiddershovenIndustry Expert
الأسواق

بعد إتمام عامها الستين، هل تحتاج أوبك لتغيير استراتيجيتها للتكيف مع المستقبل؟

Cyril WiddershovenIndustry Expert
الأعمال

الاستثمارات الصينية في الخليج: مهمة ولكن ليست الأهم

Cyril WiddershovenIndustry Expert
اقتصاد

هل ستتخلص دول مجلس التعاون الخليجي من اعتمادها على النفط بحلول 2040؟

Cyril WiddershovenIndustry Expert
الأسواق

أوبك + وأمريكا في معركة تشبه روايات هاري بوتر

Cyril WiddershovenIndustry Expert
الأسواق

بين أزمة كورونا وتدهور أسعار النفط، تظهر فرصة لشركات النفط الوطنية

Cyril WiddershovenIndustry Expert
الأسواق

اجتماع حاسم لأوبك اليوم: استراتيجية خفض الإنتاج موضع اختبار

Cyril WiddershovenIndustry Expert
اقتصاد

هل تهدد الأوضاع الحالية للسوق حلم مصر في مجال الطاقة؟

Cyril WiddershovenIndustry Expert
الأسواق

إنتاج النفط الليبي وقت القذافي وبعد القذافي.. كيف هو الوضع؟

Cyril WiddershovenIndustry Expert
الأسواق

توقعات نفطية... حال النفط ومستقبله

Cyril WiddershovenIndustry Expert
الأسواق

نفط وغاز الجزائر .. هل ينقذوها من أزمتها الاقتصادية الحالية؟&nbsp;

Cyril WiddershovenIndustry Expert

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