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نيرمين الصياد
نيرمين الصياد
نيرمين الصيادIndustry Expert
اقتصاد

القطاع المالي في الإمارات.. قبل إجراءات كورونا وبعدها، هل هناك فرق؟&nbsp;

نيرمين الصيادIndustry Expert
اقتصاد

التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية: الخطط، التوقعات والواقع

نيرمين الصيادIndustry Expert
اقتصاد

لبنان: بالرغم من كل الصعوبات الحالية، هل توجد فرص؟

نيرمين الصيادIndustry Expert
الأعمال

حكاية المغرب مع السيارات

نيرمين الصيادIndustry Expert
اقتصاد

صناعة الغزل والنسيج المصرية .. الأرقام والفرص القادمة

نيرمين الصيادIndustry Expert
اقتصاد

الدين الخارجي.. عالميا ومحليا، كيف يبدو الوضع؟

نيرمين الصيادIndustry Expert
الأعمال

الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر: ما الوضع، الخلفية وكيف يبدو المستقبل

نيرمين الصيادIndustry Expert
الأعمال

المساعدات الدولية والطاقة المتجددة، تاريخ علاقتهم ببعض وأهم المستجدات

نيرمين الصيادIndustry Expert
الأسواق

كيف يمكننا تخزين الطاقة الشمسية؟

نيرمين الصيادIndustry Expert
الأعمال

الطاقة المتجددة والوظائف.. ما الذي يحدث وما هو وضع الدول العربية؟&nbsp;

نيرمين الصيادIndustry Expert
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