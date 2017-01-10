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محمد الشريدة
محمد الشريدة
محمد الشريدةIndustry Expertمحمد الشريدة هو شريك في مكتب "بيكر ماكنزي حبيب الملا" في دبي، وهو مستشار قانوني متخصص في مجال تسوية المنازعات ولديه خبرة أكثر من 16 عامًا في الدعاوي المدنية والتجارية في منطقة الشرق الأوسط، ويركز بصفة خاصة على المنازعات ذات الصلة بالقطاع المصرفي والعقاري والإنشائي.
الأعمال

الخبراء بين الواقع العملي والقانون

محمد الشريدةIndustry Expert
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