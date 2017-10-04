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مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
سياحة وسفر
صحة
تعليم
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أسهم
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مجاهد سباعي
Industry Expert
مجاهد السباعي يشغل منصب شريك في كلداري محامون ومستشارون قانونيون التي مقرها في إمارة دبي. وهو يتمتع بخبرة واسعة في مجال الأعمال التجارية والشركات والعقارات والعمل والعمال والتقاضي. تولى عدداً من الدعاوى المحلية ولديه خبرة كبيرة مع مختلف الهيئات التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقدم المشورة القانونية أيضا لشركات محلية وعالمية رائدة حول العديد من المسائل المعقدة والاستراتيجية والتي تضمنت بعضها قضايا متعلقة بالامتثال للشريعة الإسلامية وبالتمويل الإسلامي. خلال حياته المهنية، طُلب من مجاهد السباعي مراجعة عدة تشريعات محلية جديدة والتعليق عليها، كما كتب عدة مقالات، وهو مدرب قانوني معتمد حيث يقدم دورات تدريبية كجزء من برنامج التطوير المهني القانوني المستمر لدى دائرة الشؤون القانونية بدبي. كما شارك في العديد من المؤتمرات والندوات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
الأعمال
بطلان الشركات التجارية، حالاته وأثره
مجاهد سباعي
Industry Expert
الأعمال
هل أنت على علم بمسؤولياتك كمدير أوعضو مجلس إدارة؟
مجاهد سباعي
Industry Expert
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