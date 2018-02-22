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روني عيد
روني عيد
روني عيدIndustry Expertالسيد روني عيد هو المستشار الأول لممارسات الشركات التجارية لدى شركة "بيكر مكنزي، حبيب الملا" بمقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
الأسواق

ممارسة الأعمال التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة

روني عيدIndustry Expert
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