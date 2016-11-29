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د.باسم حشاد
د.باسم حشاد
د.باسم حشادIndustry Expertخبير اقتصادي واستشاري دولي بالأمم المتحدة.
الأعمال

الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على سوق العمل الخليجي

د.باسم حشادIndustry Expert
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