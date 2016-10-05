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داني سبرايت
داني سبرايت
داني سبرايتIndustry Expertداني سبرايت رئيس مجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي منذ يونيو 2008 ، وهو من كبار الداعين لبناء العلاقات التجارية وتوسيع الفرص التجارية بين الولايات المتحدة والإمارات العربية
الأعمال

تحديات الشرق الأوسط التي تواجه الرئيس القادم للبيت الأبيض

داني سبرايتIndustry Expert
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