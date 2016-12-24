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حسين السيد
حسين السيد
حسين السيدIndustry Expertحسين السيد – كبير استراتيجيي السوق لشركة ’فوركس تايم‘ في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط يشغل حسين السيد منصب كبير استراتيجيي السوق في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط لدى شركة ’فوركس تايم‘، كما يقدم حسين برنامج الأعمال المسائي الشهير ’بورصات العالم‘ الذي تبثه قناة ’سي إن بي سي عربية‘.
الأعمال

إيجابيات وسلبيات استمرار ربط عملات بلدان مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأمريكي

حسين السيدIndustry Expert
الأعمال

الإصدار السعودي من السندات يخلق سوقًا صعودية

حسين السيدIndustry Expert
الأعمال

أسعار النفط جزء لا يتجزأ من تدخلات مؤسسة النقد العربي السعودي

حسين السيدIndustry Expert
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