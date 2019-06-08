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تركي حسين فدعق
تركي حسين فدعق
تركي حسين فدعقIndustry Expert
اقتصاد

رؤية المملكة 2030&nbsp;&nbsp;... فرص وتحديات &nbsp;

تركي حسين فدعقIndustry Expert
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