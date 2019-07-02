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تايلور كوفار
تايلور كوفار
تايلور كوفارIndustry Expert
الأعمال

حوار بين اثنين: فرص نجاح أكبر في المشروعات التي تديرها نساء

تايلور كوفارIndustry Expert
الأعمال

حوار بين اثنين: ثلاث نصائح لا غنى عنها للباحث عن تمويل لمشروعه

تايلور كوفارIndustry Expert
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