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بوريس داكيو
بوريس داكيو
بوريس داكيوIndustry Expertالسيد "بوريس داكيو" هو شريك إداري في بيكر ماكينزي منذ عام 1995 وهو شريك مؤسس لمكاتب الشركة في أبو ظبي ودبي والدوحة، وهو رئيس قسم الشركات والممارسات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومتخصّص في عمليات الدمج والاستحواذ (بما في ذلك الخصخصة)، والأسهم الخاصة وقانون الشركات والقوانين التجارية بصفة عامة. كما يقدم المشورة بشأن المسائل المتعلقة بالامتثال للقوانين واللوائح. يعمل السيد "بوريس" في المنطقة منذ سبع سنوات و حصل على مؤهله العلمي من نيويورك.
الأعمال

إدارة المخاطر: التحقيق في حالات الاحتيال في أماكن العمل

بوريس داكيوIndustry Expert
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