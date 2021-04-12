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أحمد شكري رشاد
أحمد شكري رشاد
أحمد شكري رشادIndustry Expert
منوعات

الثورة الصناعية الرابعة ومستقبل الوظائف &nbsp;&nbsp;

أحمد شكري رشادIndustry Expert
اقتصاد

الدخل&nbsp;الأساسي&nbsp;الشامل: بدائل&nbsp;لفكرة خيالية&nbsp;

أحمد شكري رشادIndustry Expert
اقتصاد

في يوم المرأة العالمي: كيف كان عام 2020 على النساء في سوق العمل بمصر؟&nbsp;

أحمد شكري رشادIndustry Expert
الأعمال

كيف تستفيد السعودية من تجربة الصين وسنغافورة؟ &nbsp;

أحمد شكري رشادIndustry Expert
اقتصاد

ماذا تعكس بيانات جوجل عن اداء الاقتصاد السعودي؟&nbsp;

أحمد شكري رشادIndustry Expert
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