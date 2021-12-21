أعلنت عدة دول عن قيود جديدة على التجمعات والاحتفالات وحركة الطيران واستقبال الوافدين وصلت إلى حد حظر السفر، لمواجهة سلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا.

وتأتي هذه التشديدات قبل عطلات أعياد الكريسماس ورأس السنة الجديدة، ووسط مخاوف من الانتشار السريع للمتحور الجديد.

وهذه أبرز الدول التي أعلنت عن إغلاقات جديدة أو حظر السفر:

الكويت: انضمت الكويت أول أمس لموجة التشديد، واشترط مجلس الوزراء الكويتي الحصول على جرعة تعزيزية من اللقاحات المعتمدة لاكتمال التحصين ضد كورونا والمطلوب للسفر، بداية من يوم الأحد 2-1-2022ـ وتشديد إجراءات السفر للقادمين وإخضاعهم للحجر الصحي.

الإمارات: اشترطت تلقي التلقيح ضد فيروس كورونا على الموظفين والزائرين لجميع المباني الحكومية بداية من 3 يناير المقبل، على أن يسمح للفئات المستثناة من التطعيم بالدخول حال إجرائهم فحص الـ PCR كل 7 أيام، وكذلك الأطفال تحت سن 16 عام.

كما تم تعليق بعض فعاليات "إكسبو 2020 دبي" بشكل مؤقت مثل الاستعراضات والفنون الأدائية للفنانين المتجولين كإجراء وقائي قصير الأجل.

السعودية: علقت المملكة الرحلات الجوية من وإلى مالاوي وزامبيا ومدغشقر وأنغولا وسيشل وموريشيوس وجزر القمر وجنوب أفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وموزامبيق وليسوتو وإسواتيني، بسبب مخاوف من انتشار أوميكرون. كما سمحت بالقدوم المباشر من 6 دول هي مصر وإندونيسيا وباكستان والبرازيل وفيتنام والهند، مع إخضاعهم للحجر الصحي 5 أيام.

ألمانيا: ستفرض ألمانيا فى الأسبوع المقبل قيود وحدود قصوى على التجمعات الخاصة وحفلات الملاهي الليلية المغلقة والفعاليات العامة الكبيرة، بـ 10 أشخاص، باستثناء الأطفال حتى سن 14 عام، في تاريخ لن يتأخر عن 28 ديسمبر، مع إجراء مباريات الدوري الألماني دون جمهور، وإغلاق النوادي الليلية والمراقص.

نيوزيلندا: قررت أمس الثلاثاء، تأخير إعادة فتح حدودها الدولية حتى نهاية فبراير المقبل.

هولندا: أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي، قبل أيام، تمديد إغلاق المحلات والمطاعم في فترة عيد الميلاد حتى 14 يناير والمدارس حتى 9 يناير.

كندا: وضعت الحكومة الكندية حواجز إضافية لشروط دخول المسافرين إليها سواء من السياح الأجانب أو الكنديين العائدين من السفر، وسيتم إجراء اختبار الإصابة عند الوصول ثم يُطلب من المسافرين "الحجر الصحي الذاتي" في المنزل أثناء انتظارهم لنتائج الاختبار.

اليابان: أغلقت حدودها منذ نهاية نوفمبر أمام جميع الأجانب.

فرنسا: حظرت فرنسا من السبت الماضي السفر من وإلى بريطانيا إلا للضرورة القصوى كالطلاب، وقررت إلغاء الألعاب النارية والحفلات الموسيقية المقررة في ساحة الشانزليزيه ليلة رأس السنة.

بريطانيا: ألغت ملكة بريطانيا الغداء التقليدي، الذي يقام في العادة قبل أعياد الميلاد لأفراد العائلة المالكة، كإجراء احترازي لمواجهة ارتفاع حالات أوميكرون.

أمريكا: في خطاب للرئيس بايدن، أمس، سعى لطمأنة الأمريكيين الذين تم تطعيمهم بأنه لا يزال بإمكانهم مواصلة خطط عطلاتهم دون خوف من الإصابة، مع زيادة توفير الاختبارات المنزلية لمكافحة انتشار أوميكرون.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وتركز بشكل أساسي على القصص التحليلية، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: عبدالقادر رمضان. للتواصل yasmine.saleh@refinitiv.com)

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