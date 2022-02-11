صوت مجلس النواب الليبي في جلسة الخميس على اختيار فتحي باشاغا رئيس للحكومة، ولكن الرئيس الحالي للحكومة عبدالحميد الدبيبة والذي أنهى البرلمان سلطته رفض هذا الإجراء، وقال إنه مستمر في منصبه حتى إجراء انتخابات برلمانية غير معلوم موعدها.

ويعيد هذا المشهد الصراع لليبيا بعد نحو سنة من نجاح حوار سياسي جمع الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة في جنيف والذي استطاع انهاء النزاع بين شرق وغرب ليبيا ووضع خارطة طريق لحل سياسي بقيادة الدبيبة كرئيس وزراء الفترة الانتقالية.

وقد قيل وقتها انه لن يسمح لأي من السياسيين الذين يوقع عليهم الاختيار لقيادة المرحلة الانتقالية بأن يشاركوا في الانتخابات التي كانت من المفترض ان تجرى في 24 ديسمبر الماضي، ولكن كل هذا لم يحدث.

فقد أدى التناحر السياسي لعدم اجراء الانتخابات وكذلك ترشح الدبيبة للانتخابات الرئاسية التي كانت من المفترض ان تعقد في ديسمبر رغم التعهد السابق بعدم فعل ذلك.

والصراع الحالي بين السلطة التنفيذية بقيادة الدبيبة - الناجي من محاولة اغتيال الخميس - والتي تتخذ من طرابلس العاصمة مقر لها وبين مجلس النواب المتواجد في مدينة طبرق شرق البلاد، يعيد للأذهان انقسام ليبيا قبل مباحثات جنيف لغرب وشرق.

والآن يضاف للمشهد الليبي رجل جديد.. فتحي باشاغا، فمن هو؟

يبدو طموح الرجل العسكري المتقاعد للسلطة كبير، فقد رشح نفسه للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في ديسمبر 2021. وقد رشح نفسه أيضا في قائمة امام قائمة الدبيبة في جنيف ولكنه لم ينجح.

مولده ونشأته

ولد باشاغا في مصراتة عام 1962، وتخرج من الكلية الجوية لكنه تقدم باستقالته في 1993 وعمل في التجارة.

موقفه من الثورة الليبية

بعد اندلاع الثورة في عام 2011، تشكلت لجنة عرفت باللجنة القضائية وقامت باستدعاء الضباط العاملين والمُستقيلين لتكوين لجنة عسكرية، وأنضم لها باشاغا في مصراتة وبعدها أصبح المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري لمصراتة، بحسب بي بي سي.

مناصبه ومواقفه السياسية

انتخب لعضوية مجلس النواب عن مدينة مصراتة عام 2014. ولكنه قرر مقاطعة المجلس مع مجموعة من نواب المدينة لأسباب سياسية.

وفي 2016 رٌشح من قبل حكومة الوفاق الوطني السابقة التابعة لفايز السراج في غرب ليبيا لرئاسة مجلس الدفاع والأمن القومي ولكنه اعتذر عن قبول المنصب.

وتولى منصب وزير الداخلية في الفترة بين 2018 إلى مطلع 2021 في حكومة الوفاق الوطني. ونجا في فبراير 2021 من محاولة اغتيال استهدفت موكبه بأسلحة رشاشة.

و رحب خليفة حفتر قائد ما يسمى بالجيش الوطني الليبي في شرق ليبيا بانتخاب باشاغا.

وفي خطاب أمام مجلس النواب قبل انتخابه قال باشاغا انه لن يترشح للانتخابات الرئاسية القادمة بسبب تعارض المصالح حيث ان حكومته الانتقالية ستشرف على العملية الانتخابية.

"أعلن وبكل وضوح وبدون أي مراوغة.. أنني لن أترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.. وأي وزير في حكومتي ينوي الترشح سأعتبره مستقيل".

(بحسب تقارير إعلامية وتصريحات رسمية)

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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