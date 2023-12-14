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(إعداد: ياسمين صالح وأنوب مانون، مونتاج وإخراج: فرح هيبة وسليم الجندي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
مقابلة خاصة على هامش قمة المناخ كوب 28
PHOTO
لمشاهدة الفيديو على موقع زاوية أضغط هنا
(إعداد: ياسمين صالح وأنوب مانون، مونتاج وإخراج: فرح هيبة وسليم الجندي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
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