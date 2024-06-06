قال محمد خطاب، نائب رئيس قطاع التجارة الإلكترونية بشركة بي تك المصرية الخاصة، في مقابلة مع زاوية عربي، إنه من المتوقع نمو مبيعات الشركة الإلكترونية بنسبة قد تصل لـ 30% هذا العام من نحو 3 مليار جنيه (63.1 مليون دولار) في 2023.

وتأسست شركة بي تك الخاصة في مصر عام 1997 وهي تعمل في بيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية. وبدأت البيع إلكترونيا في 2015.

وتمثل مبيعات التجارة الإلكترونية حاليا نحو 20% من إجمالي مبيعات بي تك السنوية. وتستهدف الشركة زيادة مبيعاتها الإجمالية بنحو 30% هذا العام من 14 مليار جنيه حققتها في 2023.

(إعداد: صفية منير، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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