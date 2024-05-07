قال الشيخ خليفة بن ابراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، في مقابلة مع زاوية عربي على هامش اجتماعات المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية الذي عُقد في قطر يومي 29 و30 أبريل 2024، إنه من المتوقع أن تشهد بورصة البحرين طروحات وإدراجات في عامي 2024 و 2025، مضيفا أن جزء من الطروحات سيكون عبر منصة "تبادل" وهي منصة تربط أسواق الخليج معا بما يسمح للمستثمرين بالاستثمار في أسواق دول أخرى غير سوق بلده.

(إعداد المقابلة: ياسمين صالح، تحرير الفيديو: شيماء حفظي وفرح هيبة، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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