تدرس فوري للمدفوعات ما بين 3-4 فرص استحواذ لدعم أعمالها، وتأمل الانتهاء من فرصتين أو ثلاث فرص خلال العام الجاري، وفق أشرف صبري، الرئيس التنفيذي في مقابلة مع زاوية عربي.

جاءت المقابلة على هامش مؤتمر Portfolio Egypt 2026 الذي نظمته جريدة المال المحلية بالتعاون مع مجموعة بورصة لندن كشريك المعرفة الحصري في يونيو.

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(إعداد: صفية منير، تحرير: شيماء حفظي، مونتاج: فرح هيبة، مراجعة قبل النشر: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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