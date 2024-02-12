توقع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عمرو طلعت، أن ينمو قطاع الاتصالات المصري بنحو 16.5% خلال العام المالي الجاري ليحافظ على مستويات العام المالي الماضي.

ويبدأ العام المالي في مصر في يوليو من كل عام وينتهي في نهاية يونيو من العام التالي.

وتحدث طلعت في مقابلة مع زاوية عربي على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، الاثنين، عن قفزة قطاع الصادرات الرقمية خلال الأعوام الماضية، وارتفعت الصادرات الرقمية بنحو 27% خلال العام المالي الماضي على أساس سنوي، مع التوسع في توقيع شراكات مع القطاع الخاص.

وتوقع الوزير أن ترتفع مساهمة القطاع في الإنتاج المحلي الإجمالي إلى نحو 8% في السنوات القليلة القادمة من نحو 5.5% في العام المالي الماضي.

ويراهن قطاع الاتصالات على القطاع الخاص في استمرار ضخ الاستثمارات والتوسع، فيما تطبق الحكومة خطة لخفض الإنفاق الاستثماري في ظل أزمة سيولة.

وقال الوزير، إن الاستثمارات في قطاع الاتصالات لن تتأثر بخطة الحكومة لتقليص نفقاتها الاستثمارية خلال العام المالي الجاري، لاعتماده على القطاع الخاص.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت عن خطة لتقليل الإنفاق الاستثماري ووقف بدء أي مشروعات جديدة خاصة تلك المعتمدة على المكون الأجنبي وبحاجة للتمويل الخارجي، في ظل إجراءات لتقليل الضغط على الموازنة في ظل أزمة سيولة وشح الدولار، بينما تترقب اتفاق مع صندوق النقد حول مراجعتين مؤجلتين لبرنامج قرض وقعته قبل أكثر من عام وحصلت منه على شريحة واحدة فقط.

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(إعداد: شيماء حفظي، مونتاج وإخراج: فرح هيبة وسليم الجندي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)