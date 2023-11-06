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فيديو- 10 من أهم المشروعات الخضراء العربية
في ظل تداعيات تغير المناخ المتزايدة وسعي دول العالم إلى كبحها عن طريق خفض الانبعاثات الكربونية، تبنت دول عربية المسعى نفسه معلنة خلال السنوات الماضية عن مشروعات خضراء كبيرة لتقليل انبعاثاتها، فما أهم تلك المشروعات العربية؟
٦ نوفمبر، ٢٠٢٣
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