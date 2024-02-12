تحتاج منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تمويلات من أجل مجابهة التحديات المناخية قد تصل إلى تريليون دولار بحلول 2030 قابلة للتضاعف مرتين أو ثلاث مرات، بحسب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، في مؤتمر صحفي الاثنين على هامش القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها دبي من الأحد للأربعاء.

وتشمل منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 32 دولة منها دول مجلس التعاون الخليجي الـ 6 ومصر، بحسب تصنيف صندوق النقد.

والفيديو التالي يظهر جانب من المؤتمر الصحفي الذي تم الحديث من خلاله بالعربي.

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وجاء كلام أزعور بعد أن نشر صندوق النقد وثيقة تحدثت عنها مديرة الصندوق كريستالينا غورغييفا الأحد تظهر أن إنهاء دعم الطاقة قد يوفر نحو 336 مليار دولار في المنطقة ما يعادل اقتصادي ليبيا والعراق.

(إعداد: ياسمين صالح، مونتاج وإخراج: نور معتوق، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)