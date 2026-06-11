قال حاتم البنا، العضو المنتدب لشركة زالدي للاستثمارات المصرية، إن شركته تسعى لإدارة طرحين محتملين من الطروحات الحكومية المستهدفة خلال الفترة المقبلة وذلك في قطاعي الصناعة والمقاولات.

وقد قيدت الحكومة عدة شركات تابعة لها في قطاعات مختلفة قيد مؤقت في البورصة ضمن خطتها لتسريع برنامج تخارج. جاءت المقابلة على هامش مؤتمر Portfolio Egypt 2026 الذي نظمته جريدة المال المحلية بالتعاون مع مجموعة بورصة لندن كشريك المعرفة الحصري، هذا الأسبوع.

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(إعداد: فاطمة الكاشف، تحرير: شيماء حفظي، مونتاج: فرح هيبة، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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