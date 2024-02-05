 في هذه الحلقة من البودكاست الخاص بشارك تانك دبي نتكلم مع ضيفنا الاستاذ فيصل بن جمعة بلهول المؤسس و رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في شركة إثمار كابيتال بارتنرز، في حوار ريادي مشوق عن مسيرته الناجحة في عالم الأعمال وتجاربه الغنية.

 