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في هذه الحلقة من البودكاست الخاص بشارك تانك دبي، نتكلم مع ضيفنا الأستاذ يوسف حماد الشريك الإداري في شركة بيكو كابيتال، ونستمع إلى أبرز النصائح التي يقدمها لرواد الأعمال من خبرته في مجال الاستثمار وما هي المجالات الواعدة في هذا القطاع الحيوي.
تجارب وقصص ملهمة من لجنة تحكيم برنامج "شارك تانك" دبي الذي يعرض على تلفزيون دبي ومنصة أوان
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في هذه الحلقة من البودكاست الخاص بشارك تانك دبي، نتكلم مع ضيفنا الأستاذ يوسف حماد الشريك الإداري في شركة بيكو كابيتال، ونستمع إلى أبرز النصائح التي يقدمها لرواد الأعمال من خبرته في مجال الاستثمار وما هي المجالات الواعدة في هذا القطاع الحيوي.
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