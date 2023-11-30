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(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: مريم عبد الغني، مونتاج: فرح هيبة وسليم الجندي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
قالت وزيرة البيئة التونسية ليلى الشيخاوي إن الدول النامية لا تشحت التمويل من الدول الأغنى للتكيف مع تغير المناخ ومكافحة تداعياته وأضافت أن المنفعة من هذا التمويل تعود على العالم أجمع
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لمشاهدة الفيديو على موقع زاوية أضغط هنا
(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: مريم عبد الغني، مونتاج: فرح هيبة وسليم الجندي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
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