قرر عسكريون استولوا على السلطة في النيجر الواقعة بغرب إفريقيا الأسبوع الماضي تعليق صادرات البلد -التي كانت مستعمرة فرنسية قبل استقلالها في عام 1960- من اليورانيوم إلى فرنسا، التي تعتمد على الطاقة النووية، التي يدخل اليورانيوم في إنتاجها، في توليد الكهرباء