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فيديو: هل يؤثر انقلاب النيجر على إمدادات اليورانيوم في العالم؟
قرر عسكريون استولوا على السلطة في النيجر الواقعة بغرب إفريقيا الأسبوع الماضي تعليق صادرات البلد -التي كانت مستعمرة فرنسية قبل استقلالها في عام 1960- من اليورانيوم إلى فرنسا، التي تعتمد على الطاقة النووية، التي يدخل اليورانيوم في إنتاجها، في توليد الكهرباء
٣ أغسطس، ٢٠٢٣
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