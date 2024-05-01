قال رامي الدكاني، أمين عام اتحاد أسواق المال العربية، في حوار لزاوية عربي، الاثنين، على هامش اجتماعات المؤتمر السنوي للاتحاد، الذي انعقد في قطر يومي 29 و30 أبريل 2024، إن الأسواق العربية جذبت أكثر من 900 ألف مستثمر جديد العام الماضي، وإن القيمة السوقية للبورصات العربية ارتفعت إلى 4.6 تريليون دولار في العام الماضي، فيما انخفضت السيولة بنسبة 13%.

(إعداد المقابلة: ياسمين صالح، تحرير الفيديو: شيماء حفظي وفرح هيبة، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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