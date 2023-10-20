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فيديو- معبر رفح شريان الحياة لقطاع غزة... فما هو؟
تزايد الاهتمام مؤخرا بمعبر رفح البري الحدودي الذي يفصل بين قطاع غزة الفلسطيني ومصر في أعقاب احتدام الصراع في 7 أكتوبر 2023 بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، فماذا نعرف عن المعبر؟
٢٠ أكتوبر، ٢٠٢٣
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