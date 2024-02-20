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(إعداد: أمنية الدسوقي، مونتاج: فرح هيبة وسليم الجندي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
مقابلة خاصة على هامش منتدى جلف فوود المنعقد في دبي في الفترة من 19 إلى 23 فبراير 2024
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لمشاهدة الفيديو على youtube أضغط هنا
(إعداد: أمنية الدسوقي، مونتاج: فرح هيبة وسليم الجندي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
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