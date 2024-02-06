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(إعداد: مريم عبد الغني، مونتاج: فرح هيبة وسليم الجندي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
بات محور فيلادلفيا الحدودي بين قطاع غزة ومصر محل توترات بين إسرائيل ومصر منذ بدء حرب غزة في أكتوبر الماضي مع صدور عدة تصريحات إسرائيلية تلمح بوجود ترتيبات جديدة بشأن المحور مع القاهرة فيما تنفي مصر الأمر وتقول إن تل أبيب تحاول خلق شرعية لها في تلك المنطقة
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لمشاهدة الفيديو على youtube أضغط هنا
(إعداد: مريم عبد الغني، مونتاج: فرح هيبة وسليم الجندي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
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