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فيديو- كيف تؤثر الحرب في غزة على اقتصاد إسرائيل؟
ألقت العملية العسكرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، ردا على الهجوم المفاجئ لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر، بظلالها نسبيا على اقتصاد إسرائيل، فهل سيزيد استمرار القتال الضغوط على اقتصاد البلد؟
٣٠ أكتوبر، ٢٠٢٣
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