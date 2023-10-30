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(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، مونتاج: فرح هيبة وسليم الجندي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)