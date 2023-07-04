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فيديو: شركة ريفي المصرية تبدأ تقديم التمويل الأخضر النصف الثاني من العام
قال الرئيس التنفيذي لشركة ريفي التي تعمل في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر في مصر إن الشركة تسعى لدخول مجال تمويل المشروعات الخضراء في ظل وجود طلب كبير على المنتجات الخضراء
٤ يوليو، ٢٠٢٣
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