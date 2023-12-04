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(إعداد: ياسمين صالح، مونتاج وإخراج: فرح هيبة وسليم الجندي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
وتحدث محمد فريد أيضا في لقاء حصري لزاوية عربي - من كوب 28 بدبي - عن العمل على عدة مشاريع جديدة تتضمن دمج قواعد القيد والإجراءات التنفيذية، استحداث سوق للمستثمرين المؤهلين على البورصة المصرية وبيع حصص عقارية من خلال البورصة المصرية
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لمشاهدة الفيديو على موقع زاوية أضغط هنا
(إعداد: ياسمين صالح، مونتاج وإخراج: فرح هيبة وسليم الجندي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
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