قال سمير حليلة رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين، في حوار لزاوية عربي، الاثنين، على هامش اجتماعات المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية، الذي انعقد في قطر يومي 29 و30 أبريل 2024، إن البورصة تأثرت بالحرب المندلعة في غزة حيث انخفضت أحجام التداول، وشهدت "هروب محدود" للمدخرات البسيطة وعمليات بيع قليلة من الأفراد لكن لم يتم رصد هروب للمستثمرين الأجانب.

(إعداد المقابلة: ياسمين صالح، تحرير الفيديو: شيماء حفظي وفرح هيبة، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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