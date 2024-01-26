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(إعداد:مريم عبد الغني، مونتاج: فرح هيبة وسليم الجندي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
تشهد حركة الشحن عبر البحر الأحمر وقناة السويس التي تُقدر بنحو 15% من التجارة العالمية المنقولة بحرا اضطرابات إثر استهداف جماعة الحوثي اليمنية للسفن في البحر الأحمر دعما للفلسطينيين في حرب غزة ما أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن مع توقعات بتفاقم معدلات التضخم في العالم
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لمشاهدة الفيديو على youtube هنا
(إعداد:مريم عبد الغني، مونتاج: فرح هيبة وسليم الجندي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
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