توقع طه أحمد عبد السلام المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية، في حوار لزاوية عربي على هامش اجتماعات المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية الذي عُقد في قطر يومي 29 و30 أبريل 2024، أن يشهد العام الجاري إقرار تعديل تشريعي سيسمح بتنويع المنتجات المالية.

وقال إن سوق العراق للأوراق المالية يتعاون مع الحكومة لاستقطاب الطروحات الحكومية خاصة في قطاعات جديدة كالطيران والطاقة.







(إعداد المقابلة: ياسمين صالح، تحرير الفيديو: فرح هيبة وسليم الجندي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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